Более десятка домов в Усть-Вымском районе Коми не готовы к отопительному сезону

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В селе Айкино Усть-Вымского района Коми обнаружены дома, которые не готовы к отопительному сезону. В 12 зданиях зафиксированы серьезные дефекты тепловых систем, которые не позволяют жильцам этих домов нормально войти в в осенне-зимний период. О неисправностях сообщили в республиканской прокуратуре.

По данным ведомства, в домах обнаружены протечки систем отопления и водоснабжения, разрушение утепления трубопроводов, отсутствие входных дверей в тепловых тамбурах, остекления окон в подъездах, слуховых окон на крышах.

Оказалось, что дома долгое время были сами по себе: никаких обследований не проводилось, а акты готовности зданий к отопительному периоду подписаны. Выяснилось, что члены комиссии дали свое одобрение без учета сведений о ненадлежащем техническом состоянии МКД. Примечательно, что власти района приняли все документы и отчитались о полной готовности к отопительному сезону.

- Прокуратура внесла руководителю администрации сельского поселения «Айкино», директору ООО «Жилищный сервис», а также главе муниципального района «Усть-Вымский» представления, по результатам рассмотрения которых паспорт готовности домов к отопительному сезону признан недействительным, а также приняты меры к дальнейшей подготовке домов к сезонной эксплуатации, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Усть-Вымского района. Проверка подготовки муниципального образования к отопительному периоду продолжается.