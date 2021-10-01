Жителя Коми оштрафовали на 15 тысяч рублей за проезд без маски

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В Ухте местного жителя оштрафовали на 15 тысяч за то, что он ехал в автобусе без маски. Об этом сообщили Объединенной пресс-службе судов Коми.

В августе мужчина ехал в автобусе без маски и перчаток. Такое нарушение мужчина уже допустил в прошлом году. Тогда его привлекли к административной ответственности. Теперь же на него завели еще одно административное дело, но по более серьезное статье, предусматривающей штраф от 15 тысяч до 50 тысяч рублей. Данных о том, что мужчина мог быть заразен или вернулся из-за границы, не было. Судья учел, что мужчина признал свою вину и оштрафовал его на 15 тысяч рублей.

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