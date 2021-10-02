В Коми два крупных города дали наибольший суточный прирост зараженных COVID-19

Всего под медицинским наблюдением находятся 9 323 человека Фото: Архив "КП"

Сыктывкар и Ухта стали лидерами антирейтинга по количеству зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Так, в столице Коми за сутки зарегистрировано 83 новых случая инфицирования ковидом. Следом идет Ухта. Там лабораторно подтверждено 48 фактов.

Всего же в Коми официально зафиксировано более 70 тысяч человек с коронавирусом. Из них более девяти тысяч сейчас находятся под наблюдением врачей.

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