В Коми два крупных города дали наибольший суточный прирост зараженных COVID-19

Всего под медицинским наблюдением находятся 9 323 человека
Фото: Архив "КП"
Сыктывкар и Ухта стали лидерами антирейтинга по количеству зараженных коронавирусом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
Так, в столице Коми за сутки зарегистрировано 83 новых случая инфицирования ковидом. Следом идет Ухта. Там лабораторно подтверждено 48 фактов.
Всего же в Коми официально зафиксировано более 70 тысяч человек с коронавирусом. Из них более девяти тысяч сейчас находятся под наблюдением врачей.
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