В Сыктывкаре начали разбирать здание бывшего пединститута

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В Сыктывкаре приступили к разбору здания бывшего Коми государственного пединститута.

В настоящее время рабочие разбирают окна, снимают батареи и другие внутренние коммуникации. Реконструкцией занимается АО «Проммонтажстрой». Представители подрядчика уверяют, что работа сложности не вызывает. Планируется, что она будет продолжаться даже в зимние периоды.

К 2024 году здесь появится новое, более высокое и просторное здание. Там будет 16 учебных аудиторий вместимостью 30 человек, две поточные – на 120 слушателей и одна – на 150 студентов. Новый корпус будет вмещать также лаборатории. Общую площадь нового здания увеличат вдвое. Как передает «Комиинформ» работы по реконструкции обойдутся в 860 миллионов рублей.

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