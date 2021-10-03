В Коми иномарка сбила лося: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 2 октября, в Сыктывдинском районе Citroën сбил лося, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в пять утра. Мужчина 1979 года рождения ехал за рулем Citroën по трассе Сыктывкар – Чебоксары в сторону Кирова. На 735-м километре дороги на проезжую часть выскочил лось, и машина его сбила.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель получил ушибы лица и ссадины рук. Пассажир 1973 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, рваную рану лица. Кроме того, пассажирка 2001 года рождения получила ушибы головы, ссадину лица. Госпитализация потребовалась только пассажиру.

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