За неделю в Коми изъяли 11 охотничьих ружей

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

За неделю сотрудники Росгвардии в Коми изъяли 11 единиц охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили восемь правонарушений в области оборота оружия. Они изъяли 11 единиц охотничьего оружия. Житель Сосногорского района потерял свое оружие. Охотник на реке и перевернулся с лодкой, и его ружье утонуло. В Росгвардии призвали жителей соблюдать меры сохранности оружия при перевозке и транспортировании. В ведомстве подчеркнули, что утерянное оружие могут использовать злоумышленники.

В Коми составили три административных протокола за некачественное оказание охранных услуг, из них один – в отношении охранной организации. В Росгвардии рассмотрели 520 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю в Коми изъяли восемь охотничьих ружей