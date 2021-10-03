В Коми пьяный водитель устроил ДТП: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 2 октября, в Ухте пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадала женщина. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 20.20 в Яреге. Пьяный молодой человек 1999 года рождения ехал за рулем Hyundai Accent по улице Октябрьской. Около дома №12 он врезался в Renault Megane, который пропускал пешеходов на «зебре».

В результате ДТП пострадала пассажирка французского авто 1966 года рождения. Она получила сотрясение, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Госпитализация женщине не потребовалась. Водителя 99 раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД, 44 из них – в этом году. За рулем он с 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми пьяный водитель врезался в ВАЗ: пострадали два человека