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Происшествия3 октября 2021 13:51

В Коми мужчина упал с баржи: прокуратура ведет проверку

Источник:kp.ru
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Фото: commons.wikimedia.org

Фото: commons.wikimedia.org

На реке Печора в Коми мужчина упал с баржи, по факту случившегося ведется проверка. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 28 сентября. В тот день баржа-площадка МП-35 перевозила колесную технику из Вуктыла в Усть-Вою. В 18.50 за борт судна упал мужчина. По факту случившегося прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. Сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства происшествия. Прокуратура запросила судовую документацию, вызвала для дачи объяснений судовладельца. При наличии оснований будут приняты меры. Поисками пострадавшего занимались сотрудники МЧС и водолазы.

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