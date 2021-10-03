В Коми открылся новый экоцентр

Фото: пресс-служба администрации Усинска

В Усинске открылся первый в городе экоцентр. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Николай Такаев.

По его словам, на территории базы ОРСа, напротив магазина «Гулливер», установлены контейнеры для приема макулатуры, металла и пластика. Градоначальник пояснил, что любой желающий в любое время может привезти сюда уже разделенный мусор. Его спрессуют и направят для переработки в пункты приема. Организаторы провели экскурсию по пункту, показали оборудование и рассказали о том, как обрабатывают поступающий на пункт мусор.

– Пилотный проект по раздельному сбору мусора в работе! – написал Такаев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Печоре предприятия задолжали за вывоз мусора 25 миллионов