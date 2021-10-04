Пенсионер из Сыктывкара перечислил мошенникам 1,7 млн рублей

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Полиция Сыктывкара расследует дело пенсионера, который отдал аферистам огромную сумму. Ситуация дедушки ухудшается тем, что он отдал не свои деньги.

Как сообщает МВД, такую крупную сумму пожилой сыктывкарец набрал в кредит, на который его подбили те же мошенники. Неизвестные позвонили 61-летнему мужчине и заявили, что ему одобрен кредит. Когда пенсионер сказал, что никакого займа он не оформлял, эти «работники банка» заявили, что ему нужно срочно подтвердить заявку в банке и перечислить деньги на резервный счет.

Поначалу он перечислил таким образом мошенникам 275 тысяч рублей. Однако это не решило проблему: каждый день ему продолжали звонить и убеждать, что кредит нужно оформить еще раз, но уже в другом банке. Доверчивый горожанин даже убедил поступить аналогичным образом свою жену. В общей сложности супруги отправили на неизвестные счета 1,7 млн рублей.

В итоге мужчина понял ошибку лишь тогда, когда не смог дозвониться по прежним номерам. Сейчас полиция занялась поисками мошенников.

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