В Сыктывкаре из-за кишечной инфекции закрывали детсад на карантин

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В сентябре детсады и школы Коми неоднократно закрывали на карантин, однако выяснилось, что причиной была не только пандемия. Как рассказали «Комиинформу» в Роспотребнадзоре, в одном из детсадов Сыктывкара в начале осени приостановили работу из-за кишечной инфекции.

Есть и другие «нековидные» примеры карантина. Так, в Ухте дошкольное учреждение на время закрывали из-за внебольничной пневмонии. Ожидаемо одной из самых популярных причин карантина стала ОРВИ. Из-за этого дома сидели воспитанники 12 детсадов и 6 школ, а также дети из 58 групп и 165 классов.

Карантин по коронавирусу вводился только в одном детсаде, который находится в Прилузском районе. В остальном на дом переводили только отдельные группы, их было 115 за сентябрь. Из школ на полный карантин ушла тоже только одна в Усть-Куломском районе. Также были закрыты 317 отдельных классов.

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