В Коми женщина на «инвестициях» потеряла более сотни тысяч рублей

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35-летняя жительница Ухты стала жертвой мошенников, которые обещали ей высокую доходность в короткий срок. Женщина поверила их обещаниям, поскольку считала, что разговаривает с представителями крупного инвестиционного фонда.

По данным МВД РК, эти представители заявили, что при инвестиции в акции сумма, которую женщина вложит, вырастет в два раз за несколько дней. В итоге пострадавшая отправила неизвестным 125 тысяч рублей, еще и взятые в кредит.

Конечно же, быстрой прибыли горожанка так и не дождалась. На данный момент за этот инцидент взялись полицейские.

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