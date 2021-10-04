В Коми можно будет получить деньги с посещения фитнес-клуба

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Минспорта Коми сообщает о новом федеральном проекте, по которому жители республики смогут получить налоговый вычет с занятий спортом. Речь идет прежде всего о фитнес-клубах, однако вычет можно будет получить с денег, потраченных в любой организации, которая предоставляет физкультурно-оздоровительные услуги, участвует в разработке планов тренировок и обеспечивает участие в физкультурных мероприятиях.

Для того чтобы понять, с каких услуг можно получить вычет, можно будет посмотреть в специальный перечень, составленный правительством. Ожидается, что список появится уже к 1 декабря этого года, после этого его планируется обновлять каждые 12 месяцев.

Напомним, что получить налоговый вычет могут лишь те, кто платит НДФЛ и вносит деньги за подобные услуги за себя и/или несовершеннолетних детей.

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