В Коми эксперты нашли в картофеле грибок

Фото: pexels

В Россельхознадзор Коми стали поступать жалобы на гниющий картофель, причем с такой проблемой столкнулись как фермеры, так и те, кто выращивает для себя. Специалисты ведомства выявили сразу несколько причин такого положения вещей, сообщает «Коми Гор».

Одной из причин стал антракноз – это вид грибка, который в целом не свойственен для Коми. Вполне вероятно, что он появился в регионе из-за жаркого лета, потому что это впервые за много лет, когда эксперты его выявили в республике.

Другая причина – грызуны. Из-за того что они повреждают клубни, образуется сухая гниль, которая и приводит к тому, что картофель просто тухнет.

Однако главной причиной Россельхознадзор считает человеческий фактор. Зачастую из-за невнимательности человек может плохо перебрать семена, забыть про обработку или ошибиться сортом. Чтобы выяснить это, специалисты проведут инспекцию в агрохозяйствах. Дачники при желании могут прийти за помощью сами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми выросли цены на помидоры и колбасу (подробности)