Малоимущая жительница села в Коми открыла маленький эко-завод

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В маленьком селе в Усть-Цилемском районе местная жительница открыла цех по сбору пластика и его спрессовке. О воплощенной эко-идее Екатерины Артеевой рассказал Mash.

С ее слов, семья женщины всегда была довольно чувствительна к теме экологии: родные старались и сами не загрязнять природу, и стыдились, когда видели нечто подобное в лесу. Именно близкие и стали первыми, кто воспользовался услугами маленького завода.

Открыть его Екатерина смогла благодаря социальному контракту: в этом году ее семью признали малоимущей. Тогда сельчанка собрала документы и добилась того, чтобы ей дали на проект 250 тысяч рублей.

На эти деньги она взяла помещение в аренду и закупила оборудование. Теперь пункт приема пластика работает по пятницам и субботам. Все спрессованные отходы отправят на переработку в Сыктывкар, а деньги пойдут на обслуживание деятельности завода.

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