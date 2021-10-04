Комистат: 88% школьных учителей в республике — женщины

Комистат составил портрет школьного учителя Фото: Архив "КП"

В школах Коми насчитывается 7 102 педагога. Об этом сообщает Комистат, опубликовавший исследование, посвящённое Дню учителя.

Согласно ему, большинство педагогов в республиканских школах — женщины. Их численность от общего количества составляет 88%.

Средний возраст школьного учителя 45 лет. Больше всего в учебных заведениях работают специалисты в возрасте от 25 до 45 лет (40%), 28 % — от 45 до 55 лет. Уточняется, что доля педагогов пенсионного возраста за 10 лет сократилась с 35% до 27%, при этом доля молодых учителей до 25 лет не увеличилась и составила 5%.

Педагогический опыт 66% учителей составляет более 15 лет, а высшее образование есть у 83% учителей, говорится в исследовании.

В среднем на одного учителя в Коми приходилось 14 учеников, в городской местности — 18, а в сельской — на 10 учеников меньше.

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