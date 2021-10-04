Жители Коми стали жертвами укусов ежа, песца и игуаны

Еж, хорек и игуана кусали жителей Коми в этом году Фото: Архив "КП"

В 2021 году 30 жителей Коми стали жертвами укусов диких животных. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. В ведомстве уточнили, что большинство случаев были спровоцированы пострадавшими.

Больше всего случаев травмирования было зафиксировано в Сыктывкаре — 12. Следом по данному показателю идёт Ухта (7 случаев) и закрывают тройку лидеров Усть-Куломский, Корткеросский районы и Инта (2 факта укуса).

В столице Коми к врачам обратились жертвы ежа, хорька и бобра. Животные защищались от людей. Самым необычным случаем стал укус игуаны. Осмотревшие пострадавшего пациента врачи предложили ему сделать прививку, но сыктывкарец отказался.

В Усть-Цилемском районе местного жителя покусал песец. Мужчина успешно прошел лечение для профилактики бешенства.

В Инте и Усинске людей кусали уличные крысы. В одном случае - в руку, во втором - в ногу. В Сосногорске человек пострадал от укуса дикой лисы. В Прилузье же кусался хорек, которого в дикой природе спровоцировал человек.

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