Мошенники украли у двоих жителей Коми 140 тысяч рублей

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Мошенники украли у двоих жителей Воркуты более 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине 1956 года рождения позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что мошенники пытаются списать со счета женщины деньги. Для того, чтобы предотвратить незаконные операции, воркутинку попросили назвать данные карты, а затем и смс-коды подтверждения, которые приходили на телефон. В результате с ее счета списали около 4 тысяч рублей.

Кроме того, воркутинец 1976 года рождения лишился более 140 тысяч рублей по аналогичной схеме. Он также сообщил лжебанкиру конфиденциальную информацию по карте. Возбуждены уголовные дела о краже с банковского счета. Злоумышленники звонили воркутинцам с номеров, зарегистрированных в Саратовской области и Москвы.

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