В Коми внедорожник сбил двухлетнего мальчика

Фото: управление ГИБДД по Коми

В воскресенье, 3 октября, в Ухте Mitsubishi L200 сбил двухлетнего мальчика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13:37. Мужчина 1987 года рождения ехал за рулем Mitsubishi L200 по двору дома №12 по проспекту Космонавтов. Поворачивая направо, внедорожник сбил мальчика 2019 года рождения. Ребенок шел по проезжей части с родителями. В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, ссадину лица, а также растяжение связок голеностопа. Госпитализация ребенку не потребовалась. Водитель иномарки за рулем с 2005 года.

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