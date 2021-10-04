В Коми женщина-убийца оскорбляла в суде мать своей жертвы

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В Усть-Куломском районе жительницу села Помоздино, осужденную за убийство, признали виновной в неуважении к суду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Женщина была обвиняемой в убийстве. На суде она не раз высказывала в адрес матери погибшего нецензурные грубые выражения и оскорбления. Судья сделал замечание о том, что такое поведение недопустимо. Однако женщина проигнорировала эти слова и продолжила нарушать порядок в зале судебного заседания.

За неуважение к суду женщину приговорили к 240 часам обязательных работ. За совершение этого преступления и убийства она 12 лет 1 месяц проведет в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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