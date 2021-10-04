В Коми в огне заживо сгорел 49-летний мужчина

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 1 минуты Фото: Архив "КП"

В Коми произошел смертельный пожар, унесший жизнь 49-летнего жителя Вуктыла. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Уточняется, что возгорание произошло сегодня, 4 октября, в половине первого ночи на Коммунистической улице в многоквартирном доме. Несмотря на то, что пожарные прибыли буквально за минуту после получения вызова, без жертв не обошлось. В огне погиб мужчина. Его тело обнаружили сразу после тушения пожара.

Также уточняется, что самостоятельно смогли эвакуироваться пять человек. Они дожидались спасателей уже на улице.

По предварительным данным, причиной трагедии стала неосторожность при курении. По данному факту следователи проводят проверку.

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