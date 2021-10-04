В Коми чиновников заставили отремонтировать крышу дома инвалида

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В Сосногорске по требованию прокуратуры отремонтировали кровлю дом, в котором живет женщина-инвалид. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как рассказали в ведомстве, женщина живет в селе Усть-Уса и является инвалидом второй группы и по состоянию здоровья недееспособной. В доме, где она живет, протекает кровля, и из-за этого постоянно заливало квартиру. Администрация Сосногорска делать ремонт отказывалась.

В доме, где живет женщина, не выбрана форма управления. Половина квартир находится в муниципальной собственности, другая – в собственности жильцов. На крыше был поврежден шифер, но в акте подготовки дома к отопительному сезону этих данных не было. Прокуратура потребовала, чтобы администрация сделала ремонт. Необходимые работы проделали и течь устранили.

Прокуратура Сосногорска внесла в администрацию муниципального района представление, потребовав устранить выявленные нарушения. В рамках его рассмотрения осуществлен текущий ремонт кровли, течь устранена.

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