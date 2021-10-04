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Здоровье4 октября 2021 16:53

Сыктывкар возглавил рейтинг по суточному заражения коронавирусом в Коми

Источник:kp.ru
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Выявлено ПЦР-тестированием 71128 случаев заболевания COVID-19

Выявлено ПЦР-тестированием 71128 случаев заболевания COVID-19

Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки был выявлен 251 случай заражения ковидом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Традиционно первые два места в рейтинге по количеству суточного инфицирования занимают Сыктывкар и Ухта. По данным ведомства, 82 факта были зафиксированы в Сыктывкаре. Вдвое меньше заразилось в Ухте. Там диагноз был поставлен еще 46 гражданам.

Всего же под медицинским наблюдением находятся 9 328 человек.

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