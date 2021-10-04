Сыктывкар возглавил рейтинг по суточному заражения коронавирусом в Коми

Выявлено ПЦР-тестированием 71128 случаев заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки был выявлен 251 случай заражения ковидом. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Традиционно первые два места в рейтинге по количеству суточного инфицирования занимают Сыктывкар и Ухта. По данным ведомства, 82 факта были зафиксированы в Сыктывкаре. Вдвое меньше заразилось в Ухте. Там диагноз был поставлен еще 46 гражданам.

Всего же под медицинским наблюдением находятся 9 328 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми назвали средний возраст умерших пациентов с коронавирусом (подробности)