Названа средняя зарплата в Коми

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В июле 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Коми составила 60 198 рублей. Об этом сообщает Комистат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 3,2%. Самые высокие зарплаты зафиксировали в нефтяной и газовой отрасли – 129,6 тысячи рублей. Работники, занятые в транспортировке и хранении получали в среднем 82,1 тысяч рублей. В сфере научных исследований и разработок средняя зарплата составила 76,7 тысячи рублей. Специалисты финансовой и страховой деятельности зарабатывали 76,3 тысячи рублей, а госуправления и обеспечения военной безопасности – 76,2 тысячи рублей. В отрасли образования средняя зарплата составила 37 тысяч рублей, здравоохранения и социальных услуг – 53,4 тысячи рублей, культуры – 36,2 тысячи рублей.

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