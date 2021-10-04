Житель Коми избил посетителя кафе и полицейского

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В Усинске 43-летнего бывшего сотрудника нефтяной компании обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в апреле. Фигурант с компанией сослуживцев отдыхал в кафе, расположенном в ТРЦ на улице 60 лет Октября. В какой-то момент пьяный обвиняемый избил посетителя. На место прибыли полицейские. Они потребовали от мужчины проехать для разбирательства в отдел полиции. Однако когда злоумышленника вели к выходу, тот применил насилие в отношении правоохранителя, причинив емц сильную физическую боль.

Фигурант не признал свою вину. Кроме того, оказывал активное противодействие расследованию преступления. В ближайшее время уголовное дело направят в суд.

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