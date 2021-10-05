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Общество5 октября 2021 5:45

По всей Коми завоют сирены

Источник:kp.ru
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Фото: pexels

Фото: pexels

Мэрия Сыктывкара предупредила жителей Коми о сигнале тревоги, который одновременно прозвучит по всей республике. Паниковать не стоит, это будет проверка систем оповещения, которую назначили на 6 октября.

Запуск сирен назначен на 10:40. Громкоговорители, радио и ТВ будут передавать сигнал в течение трех минут. Это связано с тренировками по гражданской обороне, которые сейчас проходят по всей стране.

Администрация также уведомила, что в регионе будут дополнительные проверки сирен. Они начнутся практически сразу после предыдущего теста – в 11:00.

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