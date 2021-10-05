Жительница Коми обогатилась на украденных посылках

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В Воркуте женщина воровала посылки, которые приходили покупателям интернет-магазинов. 37-летняя местная жительница раньше работала в телекоммуникационной компании Санкт-Петербурга, где и промышляла незаконной деятельностью.

Информацию о преступлении в МВД передал другой сотрудник фирмы, который работал в службе безопасности. Он заметил, что в центре продаж и обслуживания этим летом стали пропадать товары с интернет-заказов. Оказалось, что за пару месяцев женщина смогла забрать посылки на 33 тысячи рублей.

После визита полицейских она призналась во всем. Сейчас воркутинка стала главным действующим лицом уголовного дела о краже.

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