Почти полмиллиона жителей Коми планируют привить от гриппа

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Минздрав Коми объявил план по вакцинации от гриппа, согласно которому прививку хотят ввести практически 492,5 тысяч жителей. Сейчас в республику уже завезли более 200 тысяч доз вакцин двух видов.

Людям предлагается выбор из двух видов вакцин: «Ультрикс Квадри» и «СовиГрипп». Первая подходит для детей старше 6 лет и защищает сразу от 4 штаммов вируса. Вторая предназначена только для взрослых, но противопоказана беременным.

Как отмечает внештатный эпидемиолог Минздрава РК Нина Овчинникова, сезонный грипп в любом случае может дать сильные осложнения, поэтому лучше предупредить их с помощью прививки. В особенности стоит обеспокоиться беременным, родителям, пожилым и людям с хроническими болезнями.

Перед вакцинацией стоит посетить терапевта или педиатра. Также важно помнить, что вакцинироваться от гриппа нужно не ранее чем через месяц после прививки от коронавируса.

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