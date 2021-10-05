За насилие против растлителя детей осудили экс-руководителя колонии в Коми

После визита к начальнику легкие заключенного оказались проколоты Фото: Архив "КП"

Суд Печоры пересмотрел оправдательный приговор бывшего начальника колонии №49 и его подчиненного. Причиной судебного заседания стали сломанные ребра и вывихнутая рука заключенного.

Осужденным был уроженец Казахстана, который неоднократно бывал в колонии за сексуальное насилие, в том числе над несовершеннолетними девочками. В ИК-49 он оказался по той же причине.

Суть противозаконных действий двух обвиняемых заключалась в злоупотреблении насилием. У администрации колонии возникли претензии к заключенному, поскольку тот ходил по коридору после отбоя, неправильно носил одежду и грубо разговаривал с начальством. Все это случилось в начале февраля 2018 года. Действия начальника и сотрудника колонии описали как расслабляющий удар ногой в бедро и заключение в наручники. Все это попало на записи камер. При этом после посещения кабинета руководителя ИК у осужденного были сломаны несколько ребер, проколото легкое и вывихнута рука. Эксперты сочли, что такие травмы могли возникнуть после произошедшего в кабинете.

В итоге суд приговорил двоих обвиняемых к 3,5 годам условного заключения с выплатой компенсации в 500 тысяч рублей.

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