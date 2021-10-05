Жительница Германии ищет родственников в Коми

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Центр немецкой культуры Ухты откликнулся на просьбу о помощи жительницы Германии, которая давно потеряла своих родственников. Милида Боброва, в девичестве Бургарт, сейчас пытается найти родных, хотя связь с ними была утрачена еще в годы войны.

Ее семья стала жертвой того времени: до войны все близкие жили неподалеку от Одессы. Во время боевых действий всех Бургартов перевезли в Германию. Когда войне пришел конец, им пообещали, что вернут их обратно, однако семью репрессировали и разделили, отправив в разные концы СССР: одних в Иркутскую область, других в Красноярск, третьих в нынешний Казахстан.

Милида Боброва знает, что в Ухте оказался ее младший брат Иосиф Бургарт с женой Валентиной, супруги раньше обитали в доме по улице Ленина. Женщина уточняет, что слышала о брате, что тот работал в геологоразведке и был убит. У него осталось четверо либо пятеро детей.

Всех неравнодушных жителей города, которые могут хоть что-то знать об этой семье, просят рассказать об этом культурному центру по номеру 72-68-97.

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