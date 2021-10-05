В Сыктывкаре пенсионерка отдала 150 тысяч рублей виртуальному другу из Турции

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В Сыктывкаре местная жительница 1947 года рождения перевела 150 тысяч рублей виртуальному другу из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарка познакомилась в Facebook с иностранцем. Они стали вести длительную переписку. Мужчина рассказывал, что работает врачом, ведет очень скромный образ жизни и мечтает переехать жить в Россию. Он добавил, что близкие родственники были русскими, поэтому хочет посетить родину предков.

Спустя время иностранец стал проявлять другие знаки внимания. Он стал писать комплименты и слова о любви. Через месяц рассказал, что никак не может выехать из Турции, так как таможенная служба якобы не позволяет ему покинуть страну, требуя денег. Пенсионерка стала занимать деньги у знакомых и друзей, и об этом случайно узнал сын. Выяснив подробности, он убедил мать обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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