Жители Коми в 2021 году стали чаще болеть ветрянкой и ОРВИ

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В Коми растет число заболеваний ОРВИ и ветряной оспой. Так, за январь-август текущего года рост фактов заражения ОРВИ составил 190%, а ветрянкой - 188%. Такие цифры в своем докладе приводит территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по РК.

В отчете также говорится, что за первые восемь месяцев 2021 года жители Коми были чаще подвержены кишечным инфекциям, чем годом ранее. Рост случаев заболеваний составил 123,7%.

Одновременно отмечалось снижение числа случаев заболевания коклюшем, острыми гепатитами, сальмонеллезными и острыми кишечными инфекциями, отдельными заболеваниями группы социально значимых болезней. К последним относятся педикулез, гонококковая инфекция, туберкулез и ВИЧ, в том числе с бессимптомным инфекционным статусом.

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