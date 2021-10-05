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Происшествия5 октября 2021 12:20

Пожилой мужчина за рулем Peugeot пострадал в столкновении с тепловозом

Источник:kp.ru
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Фото: социальные сети

Фото: социальные сети

Стали известны подробности аварии с участием тепловоза и французской иномарки. ДТП произошло в Воркуте накануне на Деповском переулке.

Мужчина 1944 года рождения за рулем Peugeot проигнорировал дорожный знак «Движение без остановки запрещено» и столкнулся с локомотивом. К счастью, обошлось без жертв.

Прибывшие на место медики осмотрели потерпевшего водителя и диагностировали у него ушиб грудной клетки. В госпитализации пенсионер не нуждался.

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