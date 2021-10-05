Коми получит 43 миллиона рублей на лекарства для больных коронавирусом

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Коми получит 43 миллиона рублей на бесплатные лекарства для заболевших коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Согласно распоряжению, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, регионы получат еще 5,1 миллиарда рублей для обеспечения больных коронавирусом бесплатными лекарствами. Деньги выдеят из резервного фонда правительства. Более 43 миллионов рублей из этой суммы получит Коми.

Речь идет о лекарствах для пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдают бесплатно по рецепту лечащего врача.

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