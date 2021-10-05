Потребительская корзина в Коми подешевела на 3,7%

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В конце августа стоимость минимального набора продуктов в Коми составила 5569 рублей, что на 3,7% меньше, чем месяцем ранее. Об этом сообщает Комистат.

В августе индекс потребительских цен составил 99,7%, в том числе на продовольственные товары - 99,1%, а не на непродовольственные - 99,9%. На услуги населению этот показатель составил 100,4%. Уточняется, что средняя стоимость фиксированного набора товаров и услуг в августе составила 19 246,7 рубля в месяц. За месяц он подешевел на 0,6%, а с начала года подорожал на 6%. Цены на продуты в августе по сравнению с июлем снизились на 0,9%.

Минимальный набор продуктов на месяц в конце августа стоил 5 569,4 рубля. За месяц он подешевел на 3,7%, а с начала года подорожал на 10%. В августе индекс цен на непродовольственные товары составил 99,9% (в августе 2020-го – 100,4%), а на тарифы и услуги – 100,4% (годом ранее - 99,99%).

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