Жительница Коми ограбила глухого инвалида и отправится в тюрьму

Ухтинский городской суд назначил женщине суровое наказание Фото: архив "КП"

Жительница Ухты отправится в места лишения свободы за грабеж. Женщина обокрала инвалида по слуху, которому стало плохо в около одного из городских магазинов.

Дело было в мае этого года. Ухтинка, увидев лежащего на земле инвалида, подошла к нему проверить состояние мужчины. Поняв, что ухтинцу нужна помощь, вызвала ему «скорую». Когда приехавшие медики во время оказания помощи инвалиду ненадолго отлучились, женщина вырвала находившиеся в руке у пострадавшего купюры на сумму 9 тысяч рублей и стала убегать.

Это заместил прохожий, который стал преследовать ухтинку, кричать ей, чтобы она остановилась, попутно снимая погоню на камеру телефона. Добежав до дома, в котором скрылась похитительница, мужчина вызвал полицию. В тот же день благодаря видеозаписи женщина была задержана, а часть похищенной суммы изъяли у ее знакомого, которому она передала их на хранение.

Ухтинский городской суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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