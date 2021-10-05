В Коми посадили двух наркоторговцев

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В Ухте двоих местных жителей признали виновными в незаконной торговле наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчины решили заработать и купили в Московской области крупную партию марихуаны и МДМА. Наркотики они перевозили на личном автомобиле одного из злоумышленников. В ходе спецоперации ФСБ ухтинцев задержали. Было возбуждено уголовное дело, и городской суд признал мужчин виновными. Каждого из них приговорили к 6,5 года лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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