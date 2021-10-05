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Общество5 октября 2021 16:59

Попавший в ДТП сыктывкарец отсудил у владельца коня компенсацию

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

Фото: пресс-служба Сыктывкарского городского суда

В Сыктывкаре попавший в ДТП сыктывкарец отсудил у владельца коня компенсацию. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Сыктывкарец ехал на своей машине, и в какой-то момент на дорогу выскочил конь. Водитель, не ожидавший увидеть на своем пути животное, врезался в него. В результате автомобиль получил механические повреждения. Сотрудники ГИБДД нашли собственник коня. Суд взыскал с него стоимость восстановительного ремонта, утрату товарной стоимости машины, а также судебные расходы. Решение не вступило в законную силу.

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