Главу администрации в Коми наказали за игнор

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Житель Прилузского района столкнулся с равнодушием со стороны чиновников родного села. У мужчины сгорела квартира, и он обратился в администрацию за помощью.

Как сообщает прокуратура, еще 1 июня житель написал в администрацию через систему ЖКХ. Мужчина рассчитывал на помощь в восстановлении квартиры, однако оказалось, что сотрудники местной администрации просто не просматривали систему. В итоге погорелец обратился за защитой в прокуратуру, хотя и там его жалобу рассмотрели не вовремя, упустив законный срок рассмотрения.

Все же это дало свои плоды: прокуратура возбудила дело на главу администрации села, по которому суд приговорил чиновника к штрафу в 5 тысяч рублей. Чем закончилась история с обращением мужчины, пока неизвестно.

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