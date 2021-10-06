В Сыктывкаре назван самый опасный возраст для коронавируса

Фото: Минздрав Коми

Мэрия Сыктывкара поделилась еженедельной статистикой заражения ковидом по возрастам. В целом, результат оказался довольно предсказуемым: старшее поколение заболевает в разы чаще, чем молодежь.

Если говорить более конкретно, то за последнюю неделю больше всего заболевших коронавирусом было среди людей 30-49 лет – 168 человек. Поровну оказалось пациентов среди горожан более зрелого возраста: по 132 зараженных среди людей старше 50 лет и пенсионеров.

Реже всего заболевают младенцы: за 7 дней медики выявили коронавирус только у трех детей до года. Ковид стал редкостью также среди подростков и дошкольников, в Сыктывкаре заболели ковидом 14 и 17 детей этого возраста соответственно. Данные приведены в период с 27 сентября по 3 октября.

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