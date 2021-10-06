Свидетелей ДТП с загадочным водителем ищут в Коми

Фото: МВД Коми

Полицейские Воркуты ищут людей, у которых есть любая информация по ДТП на улице Мира. Авария произошла возле дома №25 в воскресенье 3 октября.

В МВД установили, что в пятом часу вечера ВАЗ-21083 проезжал по дороге в сторону Ленинградской улицы. Из-за того, что водитель не знал особенностей машины, он резко вывернул на обочину и влетел в фонарный столб. В автомобиле был 33-летний мужчина, у которого нашли ссадины и ушибы, но ничего серьезного.

Здесь и начинаются загадочные обстоятельства: местный житель был в ВАЗе один, а водительское кресло пустовало. При этом сам пострадавший наотрез отказался говорить что-то о том, кто был за рулем.

По этой причине ведомство обращается к жителям за помощью. Если вы видели аварию, позвоните по номеру 8(82151) 6-57-00, полиция ручается за конфиденциальность.

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