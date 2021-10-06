Более 3 тысяч детей в Сыктывкаре сейчас находятся на больничном

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К 5 октября в школах и детсадах Сыктывкара жертвами вирусов стали свыше 3 тысяч детей. Подавляющее большинство болеет сезонными вирусами, но есть и те, кто ушел на карантин по коронавирусу.

В цифрах это 20 детсадовцев и 124 школьника, зараженные ковидом. Среди педагогов болезнь зацепила 32 сотрудников.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в «простудный сезон» ожидаемо выше: на данный момент на больничный ушли 14 учителей и 89 работников детсадов. Больше всего инфекции распространились среди школьников. Уже сейчас подсчитали 1521 ученика и 1418 воспитанников детсадов с этими болезнями. В целом заболеваемость пока не доходит и до 10 процентов.

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