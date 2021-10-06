В топ-50 городов с самой высокой зарплатой вошел Сыктывкар

Сыктывкар оказался на 49 месте из 100 Фото: "КП" Архив

В списке РИА-Рейтинг Сыктывкар занял 49 строчку среди городов с самой высокой зарплатой. Специалисты подсчитали, что жители столицы Коми получают в среднем 49,5 тысяч рублей.

И это единственный город Коми, вошедший в рейтинг из ста позиций. Данные приведены по итогам января-июня этого года. Уточняется, что за год зарплата сыктывкарцев подросла на 6 процентов, а по соотношению с минимальным потребительским набором она дает показатель 2,62.

Лидерами рейтинга стали Салехард, Южно-Сахалинск и Москва. Там жители зарабатывают примерно 99-113 тысяч рублей.

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