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Происшествия6 октября 2021 8:48

Житель Коми решил инвестировать и перевел мошенникам 24 тысячи рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Воркуте местный житель 2002 года рождения хотел инвестировать деньги и перевел мошенникам более 24 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В социальной сети «ВКонтакте» молодому человеку написала незнакомая девушка и предложила инвестировать деньги на различных интернет-площадках. Собеседница уверяла, что воркутинец быстрый и высокий доход. Парень перевел деньги на указанный номер, однако никаких доходов не получил, а связи с девушкой больше не было. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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