В Коми из-за всплеска заражения коронавирусом власти увеличивают количество ковид-коек

В Коми продолжают разворачивать койки для больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми сохраняется напряженная эпидобстановка из-за коронавируса. В республике начал расти суточный показатель заболеваемости. Так, за минувшие сутки лабораторно было подтверждено 255 новых фактов инфицирования.

Как сообщил глава республики Владимир Уйба, власти приняли решение увеличить коечный фонд для ковид-пациентов. По его словам, в Коми развёрнуто ещё 89 коек: дополнительные места появились в Печоре, Воркуте, Ухте, Прилузье и Усть-Выми. На данный момент из 2 224 коек занята 1 901.

— Разрыв между занятыми и развернутыми койками должен составлять 20% и мы стараемся его держать, хотя уже сейчас понятно, что мы снова будем их открывать, — пояснил глава Коми.

Он в очередной раз обратился к жителям региона с просьбой привиться от вируса.

— Всем, кто еще не привился, надо это сделать незамедлительно, — заключил он.

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