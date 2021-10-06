На трассе в Коми УАЗ съехал в кювет: один человек погиб, двое пострадали

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми произошла смертельная авария, унесшая жизнь 34-летней женщины. ДТП было зафиксировано накануне 8-м км дороги Вуктыл-Лемтыбож. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, на трассе перевернулся съехавший в кювет УАЗик.

По предварительным данным, 37-летний водитель не справился с управлением авто и машину занесло на обочину. В салоне в момент аварии были трое: сам мужчина и две его пассажирки, одна из которых погибла. Осмотр места происшествия показал, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Прибывшие на место медики диагностировали у выживших различные травмы. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушиб волосистой части головы, а 33-летняя женщина травмировала плечо и сломала ребра. Оба были госпитализированы в ближайшую больницу.

По данному факту начато разбирательство.

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