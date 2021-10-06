В Коми ищут пропавшего мужчину с проблемами с речью

Фото: vk.com/sosnogorsk_podslushano

В Сосногорске ищут пропавшего Денисова Ивана Федоровича. Соответствующее сообщение появилось в сообществе «Подслушано Сосногорск» в социальной сети «ВКонтакте».

Денисов из дома и не вернулся. Сколько времени ищут мужчину, не уточняется. Житель Коми перенес инсульт, и из-за этого у него возникли проблемы с речью. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться в полицию Сосногороска.

Пропал человек вышел из дома и не вернулся Денисов Иван Фёдорович кто видел дайте знать плохо говорит после инсульта.

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