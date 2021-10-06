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Происшествия6 октября 2021 10:28

В Коми у заведенной лодки обнаружили труп мужчины

Источник:kp.ru
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В усинском селе Усть-Уса 5 октября обнаружили тело мужчины

В усинском селе Усть-Уса 5 октября обнаружили тело мужчины

Фото: Архив "КП"

В Коми выясняются обстоятельства трагической гибели мужчины, чей труп был обнаружен накануне в селе Усть-Уса. На тело неизвестного наткнулись местные жители, сообщает БНК.

Уточняется, что очевидцы сначала обнаружили заведенную моторную лодку на острове Тыняды. Приглядевшись, они нашли и плавающее недалеко тело: труп находился в 15 метрах от водного транспорта.

Селяне притянули мертвого мужчину багром, чтобы его не унесло течение, и вызвали полицию.

По данному факту проводится проверка.

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