Больница в Коми получила современные флюорографы

Фото: пресс-служба Минздрава Коми

В районную больницу Прилузского района поступили современные флюорографы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Стоимость оборудования превышает 13 миллионов рублей. Больница получила его в рамках программы модернизации. Аппараты используют цифровой метод диагностики. Это позволяет практически мгновенно увидеть снимок. В случае необходимости изображение можно обработать специальными фильтрами. Данные о пациентах и полученные флюорограммы легко архивируются, поэтому базу данных медицинских исследований можно вести в цифровом виде.

Полученные изображения также можно оперативно переслать по электронной почте без потери качества изображения. Это нужно для быстрого анализа при проведении дистанционного консультирования. Один из флюорографов установили в больнице села Летка, а другой – в поликлинике центральной районной больницы. Оборудование может «пропускать» до 60 человек в час. Техника повысит качество ранней диагностики туберкулеза и других заболеваний легких.

Кроме того, в 2021 году Прилузская ЦРБ получит видеоэндоскопическую стойку с двумя гастроскопами, колоноскопом и бронхоскопом. Это оборудование нужно для диагностики заболеваний внутренних органов и проведения малоинвазивных (щадящих) операций. На новых аппаратах можно будет выполнять биопсию непосредственно во время процедуры, что особенно важно для раннего выявления злокачественных новообразований.

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