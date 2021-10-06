Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сыктывкаре мужчина напал на бригаду скорой помощи, которая приехала на вызов. Об этом в пресс-службе Министерства здравоохранения Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в понедельник, 4 октября. В скорую помощь поступил вызов с просьбой помочь человеку с черепно-мозговой травмой. В 18.45 на место прибыли двое фельдшеров. Они подняли к квартире, но дверь никто не открыл. При этом медики слышали, что за ней кто-то ходит.

Через некоторое время дверь открылась, и стоящий у входа фельдшер получил удар кулаком в лицо. Второй фельдшер – женщина – выбежала на улицу к машине. Она попросила водителя включить тревожную кнопку для вызова вневедомственной охраны и полиции.

В это время нападавший мужчина также спустился к подъезду, подошел к машине и ударил водителя скорой помощи. Пострадавшего доставили в городскую больницу Эжвинского района с черепно-мозговой травмой и переломом носа. От госпитализации отказался. Как передает «Комиинформ», на место происшествия прибыла Росгвардия, полиция и участковый.

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